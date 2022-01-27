  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    زيرة يتعاقد مع لاعب وسط فرنسي

    ٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٠:٢٨]

    باكو، 27 يناير، أذرتاج

    تعاقد نادي زيرة باكو لكرة القدم مع لاعب وسط فرنسي حميدو كيتا لمدة سنة والنصف.

    وقال النادي في بيان إن اللاعب الفرنسي 28 عاما ارتدى أخيرا قميص نادي سانتا كلارا بعد أن لعب لأندية بلاده اوسير وهاور وسنت ايثين وشامبيل وفي رومانيا لصالح دونيريا وفارول وبوتوشوني.

    AZERTAG.AZ :زيرة يتعاقد مع لاعب وسط فرنسي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٦.٠١.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٨]
    63 لاعبا من 14 بلدا يشاركون في مسابقات كأس العالم في جمباز القفز في باكو
    ٢٥‎.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٢٤]
    فريق أذربيجاني تحت 19 عاما يقابل نظيره العراقي
    ٢٤.٠١.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٣]
    نتائج المرحلة المؤهلة في مسابقة كأس أذربيجان لكرة قدم الصالات
    ٢٤.٠١.٢٠٢٢ [١٠:٢٧]
    آذر ميرزايف يفوز بالمركز الأول في مهرجان الشطرنج في الشتيك
    زيرة يتعاقد مع لاعب وسط فرنسي