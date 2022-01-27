زيرة يتعاقد مع لاعب وسط فرنسي
AzerTAg.az
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٠:٢٨]
باكو، 27 يناير، أذرتاج
تعاقد نادي زيرة باكو لكرة القدم مع لاعب وسط فرنسي حميدو كيتا لمدة سنة والنصف.
وقال النادي في بيان إن اللاعب الفرنسي 28 عاما ارتدى أخيرا قميص نادي سانتا كلارا بعد أن لعب لأندية بلاده اوسير وهاور وسنت ايثين وشامبيل وفي رومانيا لصالح دونيريا وفارول وبوتوشوني.
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