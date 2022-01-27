الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح المجمع الجديد للتدريب والخدمات في بلدة بينا
AzerTAg.az
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٠:٥١]
باكو، 27 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
أقيم اليوم حفل افتتاح المجمع الجديد للتدريب والخدمات في بلدة بينا بحي خزر لمدينة باكو بمبادرة مؤسسة حيدر علييف.
أفادت وكالة اذرتاج ان رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا شاركا في حفل الافتتاح.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٥.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٣٤]
٢٥.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٧]
٢٠.٠١.٢٠٢٢ [٢١:٤٥]
٢٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٣٢]
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٣١]
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١١:٠٠]
٢٦.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٢٣]
٢٦.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٤٣]
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٢٩]
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٤٣]
٢٥.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٠٥]
٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٥٥]
٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٧:١٨]
٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٧:١١]
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٢٤]
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٤]
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١١:١٣]
١٩.٠١.٢٠٢٢ [١١:١٦]
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٥]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٧:٠١]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٥:٣٨]
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٣٤]
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٧:١٢]
٢٦.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٠٧]
٢٦.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٠١]
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٥٣]
٢٥.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٣٥]
٢٤.٠١.٢٠٢٢ [١٥:١٢]
٢٢.٠١.٢٠٢٢ [١٤:١١]
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٠٥]
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٥٨]
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٢٨]
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٢٨]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك