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    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح المجمع الجديد للتدريب والخدمات في بلدة بينا

    ٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٠:٥‎١]

    باكو، 27 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    أقيم اليوم حفل افتتاح المجمع الجديد للتدريب والخدمات في بلدة بينا بحي خزر لمدينة باكو بمبادرة مؤسسة حيدر علييف.

    أفادت وكالة اذرتاج ان رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا شاركا في حفل الافتتاح.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح المجمع الجديد للتدريب والخدمات في بلدة بينا
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    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح المجمع الجديد للتدريب والخدمات في بلدة بينا الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح المجمع الجديد للتدريب والخدمات في بلدة بينا الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح المجمع الجديد للتدريب والخدمات في بلدة بينا الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح المجمع الجديد للتدريب والخدمات في بلدة بينا الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح المجمع الجديد للتدريب والخدمات في بلدة بينا الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح المجمع الجديد للتدريب والخدمات في بلدة بينا الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح المجمع الجديد للتدريب والخدمات في بلدة بينا الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح المجمع الجديد للتدريب والخدمات في بلدة بينا الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح المجمع الجديد للتدريب والخدمات في بلدة بينا الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح المجمع الجديد للتدريب والخدمات في بلدة بينا الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح المجمع الجديد للتدريب والخدمات في بلدة بينا الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح المجمع الجديد للتدريب والخدمات في بلدة بينا الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح المجمع الجديد للتدريب والخدمات في بلدة بينا الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح المجمع الجديد للتدريب والخدمات في بلدة بينا الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح المجمع الجديد للتدريب والخدمات في بلدة بينا الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح المجمع الجديد للتدريب والخدمات في بلدة بينا الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح المجمع الجديد للتدريب والخدمات في بلدة بينا الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح المجمع الجديد للتدريب والخدمات في بلدة بينا الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح المجمع الجديد للتدريب والخدمات في بلدة بينا الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح المجمع الجديد للتدريب والخدمات في بلدة بينا الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح المجمع الجديد للتدريب والخدمات في بلدة بينا الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح المجمع الجديد للتدريب والخدمات في بلدة بينا الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح المجمع الجديد للتدريب والخدمات في بلدة بينا الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح المجمع الجديد للتدريب والخدمات في بلدة بينا الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح المجمع الجديد للتدريب والخدمات في بلدة بينا الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح المجمع الجديد للتدريب والخدمات في بلدة بينا الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح المجمع الجديد للتدريب والخدمات في بلدة بينا الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح المجمع الجديد للتدريب والخدمات في بلدة بينا الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح المجمع الجديد للتدريب والخدمات في بلدة بينا الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح المجمع الجديد للتدريب والخدمات في بلدة بينا الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح المجمع الجديد للتدريب والخدمات في بلدة بينا الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح المجمع الجديد للتدريب والخدمات في بلدة بينا الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح المجمع الجديد للتدريب والخدمات في بلدة بينا الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح المجمع الجديد للتدريب والخدمات في بلدة بينا