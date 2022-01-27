مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية أذربيجان وباكستان

باكو، 27 يناير (أذرتاج)

جرت مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية الباكستاني شاه محمد قرشي في 26 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزيرين اشارا بارتياح الى تطور العلاقات بين البلدين على المستوى الرفيع في المجالات المختلفة. تم التأكيد على وجود التعاون الناجح الثنائي والمتعدد الجوانب بين الطرفين.

أعرب الوزيران بارتياح عن كثافة الاتصالات الجارية بين الوزارتين وكذلك بين الهيئات الأخرى بين البلدين خلال العام المنصرم. كما اجري تبادل الآراء حول الاحتفال بمرور 30 عاما على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين الشقيقين في العام الحالي.

شدد الطرفان على أهمية توسيع علاقات التعاون في كافة المجالات استنادا على اجتماع اللجنة الحكومية الأذربيجانية الباكستانية المشتركة للتعاون المنعقد في باكو في شهر ديسمبر العام الماضي.

أجرى الوزيران تبادل وجهات النظر حول مخرجات الاجتماع الاستثنائي مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في اسلام اباد في 19 ديسمبر الماضي حول الوضع الإنساني الناشئ في أفغانستان.

دعا وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي نظيره الاذربيجاني جيهون بايراموف للقيام بزيارة باكستان للمشاركة في الاجتماع الـ48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في اسلام اباد.