نائب الوزير: دمج شركتي "آذتيليكوم" و"باكتيليكوم" للاتصالات

باكو، 27 يناير (أذرتاج)

سيتم دمج شركتي "آذتيليكوم" و"باكتيليكوم" محدودتي المسئولية للاتصالات.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها نائب وزير التنمية الرقمية والنقل في كلمة ألقاها في ندوة في موضوع "أولويات في مجال التنمية الرقمية والنقل في أذربيجان".

قال ان "العمل القانوني قد بدأ في هذا السياق وسنشهد هذا قريبا."