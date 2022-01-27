إعداد مشاريع مفاهيمية لإنشاء السكة الحديد الى كالبجار

باكو، 27 يناير (أذرتاج)

تجرى دراسة الجدوى الفني الاقتصادي للمشاريع المفاهيمية المتعلقة بالسكة الحديدة الى كالبجار.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالتها مستشارة وزير التنمية الرقمية والنقل لاذربيجان عايدة بدلوفا في كلمة ألقتها في ندوة في موضوع "أولويات في مجال التنمية الرقمية والنقل في أذربيجان".

اضافت ان العمل في القسم الأول من انشاء السكة الحديد بين بردعه – اغدام قد بدأ، بينما يجري إعداد تصميم للقسم الثاني من الاعمال. كذلك تعد مشاريع لانشاء السكة الحديد بين فضولي – شوشا وهوراديز – اغبند.