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    نقل 17.6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر باكو – تبليسي - أرضروم خلال العام السابق

    ٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٠٨]

    باكو، 26 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    تم نقل 35 مليارا و108.8 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية في أذربيجان خلال العام الماضي، الأمر الذي ارتفع 18.6 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2020.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 50.2 في المائة من الغاز المنقول أو ما يعادل 17 مليارا و618 مليون متر مكعب من الحجم العام نفذ عبر خط باكو – تفليس – أرضروم خط أنابيب جنوب القوقاز.

     

    AZERTAG.AZ :نقل 17.6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر باكو – تبليسي - أرضروم خلال العام السابق
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