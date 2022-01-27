نقل 26.4 مليون طن من البترول الأذربيجاني عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان خلال 2021
AzerTAg.az
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٣٧]
باكو، 27 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
تم تصدير 35 مليونا و18 ألف طن من البترول الأذربيجاني في العام السابق عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية انه تم ضخ 26 مليونا و421.5 الف طن من النفط عموما إلى خط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان.
كما تم شحن 3 ملايين و598.4 الف طن من النفط الترانزيتي عبر خط أنابيب باكو – تبليسي - جيهان خلال العام.
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