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    نقل 26.4 مليون طن من البترول الأذربيجاني عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان خلال 2021

    ٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٣٧]

    باكو، 27 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    تم تصدير 35 مليونا و18 ألف طن من البترول الأذربيجاني في العام السابق عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية انه تم ضخ 26 مليونا و421.5 الف طن من النفط عموما إلى خط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان.

    كما تم شحن 3 ملايين و598.4 الف طن من النفط الترانزيتي عبر خط أنابيب باكو – تبليسي - جيهان خلال العام.

     

    AZERTAG.AZ :نقل 26.4 مليون طن من البترول الأذربيجاني عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان خلال 2021
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