نقل 26.4 مليون طن من البترول الأذربيجاني عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان خلال 2021

باكو، 27 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

تم تصدير 35 مليونا و18 ألف طن من البترول الأذربيجاني في العام السابق عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية انه تم ضخ 26 مليونا و421.5 الف طن من النفط عموما إلى خط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان.

كما تم شحن 3 ملايين و598.4 الف طن من النفط الترانزيتي عبر خط أنابيب باكو – تبليسي - جيهان خلال العام.