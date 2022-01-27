بحث تطوير العلاقات التجارية بين أذربيجان وباكستان

إسلام أباد، 27 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

التقى السفير الأذربيجاني لدى باكستان خزر فرهادوف مع سكرتير مؤسسة تنمية التجارة الباكستانية أحسن علي مانجي.

أفادت وكالة اذرتاج ان السفير اعرب عن ارتياحه للمستوى العالي للعلاقات الثنائية وشدد على أهمية زيادة توسيع العلاقات الاقتصادية.

وتطرق فرهادوف إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الوكالات ذات الصلة في أذربيجان وباكستان وأشار إلى أن هذه الوثيقة ستلعب دورا هاما في زيادة العلاقات التجارية بين البلدين. كما أكد أن الزيارات المتبادلة لرجال الأعمال وتنظيم منتديات الأعمال ستسهم في زيادة تعزيز العلاقات الاقتصادية.

شكر أحسن علي مانجي السفير خزر فرهادوف على اللقاء وتحدث عن العلاقات الصادقة بين أذربيجان وباكستان. وصرح سكرتير المؤسسة بأنهم مهتمون بمزيد من تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية وقال إنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة تنمية التجارة الباكستانية وصندوق ترويج التصدير والاستثمار في أذربيجان (آذبرومو).

وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول إنشاء مجلس الأعمال الأذربيجاني الباكستاني وفرص الاستثمار في كلا البلدين.