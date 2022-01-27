الأمن الغذائي يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع لحم الحيوان والطير من تونس وسويسرا ومولدوفا وبوركينا فاسو

باكو، 27 يناير، أذرتاج

تواصل وكالة الأمن الغذائي تدابير الرقابة على المنتجات الغذائية المستورد الى البلد.

أفادت أذرتاج عن بيان الوكالة أن منظمة الصحة الحيوانية أعلنت ظهور الحُمّى القلاعية في ولاية المنستير بتونس وإنفلونزا الطيور الخطيرة في زوريخ بسويسرا وولاية تيلينيشتي بمولدوفا وولاية بوركينا فاسو المركزية.

وقررت الأمن الغذائي بحظر استيراد لحم الحيوان والطير والمعدات المستخدمة في حفظ الطيور وتقطيعها وتجهيزها وأعلاف الدواجن ومضافات أعلاف الدواجن من المناطق المذكورة مع إشعار جهاز الجمارك بالأمر طالبة بتشديد إجراءات الفحص والتفتيش بحق مراكب النقل القادمة من البلاد المشار اليها او تعبر أراضي البلد بالترانزيت.