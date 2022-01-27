افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهيد قوبا – صور
AzerTAg.az
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٧:١١]
قوناق كند، قوبا، 27 يناير، أذرتاج
افتتح سبيل مياه الشرب لذكرى الشهيد كامران بن نياتولا عروجوف التذكاري المنقوش عليه صوره في قرية قوناق كند بمحافظة قوبا.
وحضر حفل الافتتاح افراد عائلة الشهيد عروجوف وعائلات الشهداء الآخرين وزملاؤه المقاتلون ورئاسة ومجتمع المحافظة والمناطق المجاورة.
وزار المشاركون مدفن الشهيد أمينوف واهدوه ثواب الفاتحة.
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