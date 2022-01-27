أذربيجان: 3361 إصابة و14 وفاة من كورونا في 27 يناير
AzerTAg.az
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٧:١٢]
باكو، 27 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)
سجلت إصابة 3361 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 1132 مصاب هذا المرض وتوفي 14 مصابا بالفيروس خلال 27 يناير.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 643 ألف و509 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 620 ألف و182 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 8 آلاف و664 مريض منهم ويستمر علاج 14 ألفا و663 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 12 ألفا و923 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و107 ألف و416 فحص طبي.
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