أذربيجان: تطعيم أكثر من 29 ألف جرعة من لقاح كورونا في 27 يناير

باكو، 27 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 29 ألفا و515 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 27 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 2565 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و2201 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 24 ألفا و749 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 11 مليونا و905 ألف و588 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و222 ألف و566 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و734 ألف و905 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليون و946 ألف و117 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.