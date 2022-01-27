البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار ليوم 28 يناير
AzerTAg.az
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٣٩]
باكو، 27 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 28 يناير / كانون الثاني.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 28 يناير / كانون الثاني.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٥.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٢٨]
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٣١]
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١١:٠٠]
٢٦.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٢٣]
٢٦.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٤٣]
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٢٩]
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٤٣]
٢٥.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٠٥]
٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٥٥]
٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٧:١٨]
٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٧:١١]
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٢٤]
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٤]
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١١:١٣]
١٩.٠١.٢٠٢٢ [١١:١٦]
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٥]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٧:٠١]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٥:٣٨]
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٣٤]
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٧:١٢]
٢٦.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٠٧]
٢٦.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٠١]
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٥٣]
٢٥.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٣٥]
٢٤.٠١.٢٠٢٢ [١٥:١٢]
٢٢.٠١.٢٠٢٢ [١٤:١١]
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٠٥]
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٥٨]
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٢٨]
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٢٨]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك