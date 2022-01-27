التعاون بين أذرتاج ويونا يتجه الى اهداف جديدة

باكو، 27 يناير (أذرتاج)

اجتمع رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء أذربيجان الحكومية "أذرتاج" أصلان أصلانوف، اليوم الخميس، مع مدير عام اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي المكلَّف محمد عبدربه اليامي.

وشهد الاجتماع الذي عقد "افتراضياً" تقديم شرح عن رؤية اتحاد "يونا" خلال الأعوام القادمة، التي تتمحور حول دور الاتحاد كمنصة إعلامية رئيسية للدول الأعضاء، والنهوض بصناعة الإعلام، منطلقاً من القيم الإسلامية والإعلامية التي تحث على الشفافية والمصداقية والتسامح.

واستعرض الاجتماع دور "يونا" في تقديم الاستشارات الاستراتيجية الإعلامية للدول الأعضاء من خلال ممثلي وكالات الأنباء الوطنية الرسمية، إلى جانب تقديم عدد من الدورات المزمع عقدها خلال الفترة المقبلة.

وثمّن أصلان أصلانوف دور الاتحاد في توثيق العلاقات الإعلامية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز الصلات المهنية بين العاملين في المجال الإعلامي، مشيداً في الوقت نفسه برؤية الاتحاد وبرنامج عمله.

وشدد أصلانوف على دعم بلاده للاتحاد، وحرص وكالة الأنباء الأذربيجانية على إنجاح برامج "يونا" وتعزيز أدواره في تطوير الوكالات الأعضاء والتبادل الإخباري، والمشاركة في جميع برامجه، وذلك في إطار مساعيها للإسهام بفاعلية في الاتحادات الدولية لوكالات الأنباء.

كما شدَّد أصلانوف على أن بلاده تولي أهمية قصوى لتعزيز العلاقات مع منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المختلفة، مثمناً في هذا الصدد ما قدمته المنظمة من دعم كبير لأذربيجان في تحرير أراضيها من الاحتلال.

كما قال رئيس مجلس إدارة اذرتاج ان الوكالة تولت رئاسة المؤتمر الدولي لوكالات الانباء ومنظمة اتحاد وكالات انباء بلدان آسيا والمحيط الهادئ (أوانا) خلال فترة عامي 2019-2016.