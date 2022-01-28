بدء الأبحاث الهندسية الجيولوجية في مجمع أغدام الصناعي

باكو، 28 يناير (أذرتاج)

تستمر اعمال الانشاء والإعمار في مجمع اغدام الصناعي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الاقتصاد ان اعمال التخطيط الطوبوغرافي قد استكملت في ارض بمساحة 74.13 هكتار من مجمع اغدام الصناعي. تم قياس الاحجام الجيومترية للمنشآت المدمرة في أراضي المجمع الصناعي وتم تحديد حجم النفايات المقرر إخراجها من الأراضي. الى جانب ذلك، بدأت الأبحاث الهندسية الجيولوجية في المجمع الصناعي ابتداء من 26 يناير.

سيتم تحديد تركيبة الصخور وخصائصها والخصائص الطبيعية والميكانيكية للأرض.