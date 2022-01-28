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    بحث مسائل التعاون بين مجتمع الشطرنج لاذربيجان والتشيلي

    ٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٠:٥‎٦]

    باكو، 28 يناير (أذرتاج)

    التقت السكرتيرة العامة للاتحاد الاذربيجاني للشطرنج إلهة قديموفا مع القائم باعمال سفارة التشيلي في أذربيجان فيدل كولوما قريمبرق.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الاتحاد ان الطرفين ناقشا في اللقاء مسائل انشاء علاقات بين مجتمع الشطرنج لكلا البلدين وسبل التعاون.

    كما احيط فيدل كولوما قريمبرق علما بإنجازات لاعبي الشطرنج الاذربيجانيين في المسابقات الدولية والفعاليات المقامة في البلد.

     

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    بحث مسائل التعاون بين مجتمع الشطرنج لاذربيجان والتشيلي