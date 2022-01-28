الرئيس إلهام علييف يلتقي أمين عام منظمة الجمارك العالمية في المؤتمر المرئي
AzerTAg.az
٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١١:٠٩]
باكو، 28 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 28 يناير أمين عام منظمة الجمارك العالمية كونيو ميكوريا في المؤتمر المرئي.
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