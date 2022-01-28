أذربيجان: تباع 3 طائرات هيلوكوبتر مملوكة للدولة في مزاد
AzerTAg.az
٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١١:٣٢]
باكو، 28 يناير (أذرتاج)
سيعرض جهاز الدولة للعقارات 3 طائرات هيلوكوبتر مملوكة للدولة للبيع في المزاد الذي سيقام في الأول من مارس، وذلك مقابل سعر احتياطي يبلغ مليونين مانات لكل طائرة. والسعر الاحتياطي هو أدنى سعر محدد ومقبول من قبل البائع للبيع في المزاد.
أفادت وكالة أذرتاج ان طائرات هيلوكوبتر هي من طراز “Airbus EC-135P2” (صنع عام 2009) و “Airbus EC-155B1” (صنع عام 2005).
يتطلب من الراغبين في المشاركة في المزاد دفع سلفة بمبلغ 200 ألف مانات (10 في المائة من قيمة السعر الاحتياطي).
يمكن التعرف على تفاصيل المبيعات في المزاد في رابط https://bit.ly/3H9Qhke
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