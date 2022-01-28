برميل من "آذري لايت" يباع 93.17 دولار

باكو، 28 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

انخفض سعر النفط الأذربيجاني.

أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 93.17 دولارا بعد انخفاضه 0.67 دولار.

يذكر انه تم تسجيل يوم أمس الحد الأقصى لسعر برميل النفط الأذربيجاني خلال هذا العام (93.84).