  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    برميل من "آذري لايت" يباع 93.17 دولار

    ٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٠٤]

    باكو، 28 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

    انخفض سعر النفط الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 93.17 دولارا بعد انخفاضه 0.67 دولار.

    يذكر انه تم تسجيل يوم أمس الحد الأقصى لسعر برميل النفط الأذربيجاني خلال هذا العام (93.84).

    AZERTAG.AZ :برميل من "آذري لايت" يباع 93.17 دولار
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١١:٢٣]
    ارتفاع سعر برميل النفط
    ٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٤٣]
    سعر النفط الأذربيجاني يقترب من 94 دولار
    ٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٣٧]
    نقل 26.4 مليون طن من البترول الأذربيجاني عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان خلال 2021
    ٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٠٨]
    نقل 17.6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر باكو – تبليسي - أرضروم خلال العام السابق
    برميل من "آذري لايت" يباع 93.17 دولار