نخجوان، 28 يناير، أذرتاج بلغت قيمة الإنتاج الزراعي في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الحبيسة الأذربيجانية 573 مليون و380 ألف مانات. قالت هيئة إحصاء نخجوان في بيان إن حجم الإنتاج أكثر بنسبة 3ر5 في المائة قياسا الى 2020م.

AZERTAG.AZ : زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 3ر5 في المائة في نخجوان

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