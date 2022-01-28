  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    معرض اعمال المصورين المحليين والأجانب في كنجه

    ٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٣:١٨]

    كنجه، 28 يناير (أذرتاج)

    أقيم في كنجه ثاني أكبر مدينة في أذربيجان معرض اعمال المصورين المحليين والأجانب الذين يزورون المدينة في إطار مشروع "الحرب الوطنية في عدسة المصورين".

    أفادت وكالة أذرتاج ان الحدث المقام في مركز مهستي كنجوي شهد عرض الصور التي التقطها المصورون في شوشا واغدام وفضولي وتارتار وكنجه.

    تم تقديم شهادات دبلوم الى المشاركين في المشروع.

     

    AZERTAG.AZ :معرض اعمال المصورين المحليين والأجانب في كنجه
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٥‎٩]
    زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 3ر5 في المائة في نخجوان
    ٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٠:٣٩]
    بدء الأبحاث الهندسية الجيولوجية في مجمع أغدام الصناعي
    ٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٧:١١]
    افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهيد قوبا – صور
    ٢٦.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٢٤]
    غابة توبخانا
    معرض اعمال المصورين المحليين والأجانب في كنجه معرض اعمال المصورين المحليين والأجانب في كنجه معرض اعمال المصورين المحليين والأجانب في كنجه معرض اعمال المصورين المحليين والأجانب في كنجه معرض اعمال المصورين المحليين والأجانب في كنجه