معرض اعمال المصورين المحليين والأجانب في كنجه
AzerTAg.az
٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٣:١٨]
كنجه، 28 يناير (أذرتاج)
أقيم في كنجه ثاني أكبر مدينة في أذربيجان معرض اعمال المصورين المحليين والأجانب الذين يزورون المدينة في إطار مشروع "الحرب الوطنية في عدسة المصورين".
أفادت وكالة أذرتاج ان الحدث المقام في مركز مهستي كنجوي شهد عرض الصور التي التقطها المصورون في شوشا واغدام وفضولي وتارتار وكنجه.
تم تقديم شهادات دبلوم الى المشاركين في المشروع.
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