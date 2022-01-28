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    سياسة


    وزارة الدفاع: الجيش الأرميني يطلق النار على مواقع جيش أذربيجان في طوفوز

    ٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٢٢]

    باكو، 28 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    أطلقت وحدات القوات المسلحة الأرمينية النيران من الساعة 20:58 الى الساعة 23:58 في 27 أغسطس من مواقعها في منطقة جينارلي السكنية بمحافظة طوفوزقالا الأرمينية على جيش أذربيجان في قرية كوخانبي بمحافظة طوفوز باستخدام الرشاشات كبيرة العيار.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه لا خسارة بين افراد جيش أذربيجان والمعدات العسكرية.

    وتسيطر الوحدات الأذربيجانية على ظروف العملية.

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: الجيش الأرميني يطلق النار على مواقع جيش أذربيجان في طوفوز
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