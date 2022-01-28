ذاكر حسنوف: أولويات عام 2022 هي مواصلة الإصلاحات العسكرية وزيادة القدرة القتالية للجيش

باكو، 28 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

سيكون مواصلة الإصلاحات العسكرية وزيادة القدرة القتالية للجيش وبما في ذلك القدرات العملياتية أولوية في عام 2022.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف في كلمة القاها في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في وزارة الدفاع.

تحدث وزير الدفاع عن نتائج الخدمة والتدريب القتالي في عام 2021 والمهام الرئيسية للعام الدراسي في سنة 2022 وقال إن التركيز الرئيسي في هذا العام (كما في السنوات السابقة) كان على تحقيق عدد من المهام التي حددها القائد الأعلى للقوات المسلحة للجيش الأذربيجاني.

أظهر تحليل الأنشطة الخدمية والقتالية للجيش الأذربيجاني في عام 2021 أن جميع المهام قد تم إنجازها بالكامل.