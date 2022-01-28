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    الدول الرئيسية لتصدير المنتجات غير النفطية الأذربيجانية

    ٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٤١]

    باكو، 28 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    تعد تركيا وروسيا وسويسرا وجورجيا والولايات المتحدة من بين أكبر مصدري المنتجات غير النفطية من أذربيجان خلال عام 2021.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية انه تم تصدير منتجات غير نفطية بقيمة 675.8 مليون دولار إلى تركيا و877.7 مليون دولار إلى روسيا و224.1 مليون دولار إلى سويسرا و157.4 مليون دولار إلى جورجيا و74.8 مليون دولار إلى الولايات المتحدة الامريكية خلال العام الماضي.

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    الدول الرئيسية لتصدير المنتجات غير النفطية الأذربيجانية