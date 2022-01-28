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    إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الاوروبي استيرادا للمنتجات الأذربيجانية خلال العام الماضي

    ٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٤٤]

    باكو، 28 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    يتم تصدير معظم المنتجات الاذربيجانية الى إيطاليا بين بلدان الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إيطاليا وكرواتيا وألمانيا في الثلاثة الأولى في قائمة بلدان الاتحاد الأوروبي المستوردة للمنتجات الاذربيجانية خلال العام الماضي.

    بلغت قيمة المنتجات المصدرة إلى إيطاليا 9 مليارات و243.5 مليون دولار أمريكي وإلى كرواتيا 751.2 مليون دولار والى ألمانيا 650.2 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الاوروبي استيرادا للمنتجات الأذربيجانية خلال العام الماضي
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