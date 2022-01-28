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    حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 34 مليار دولار خلال العام الماضي

    ٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٤٠]

    باكو، 28 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    بلغت قيمة العمليات التجارية في اذربيجان خلال العام الماضي 33 مليارا و912.4 مليون دولار امريكي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أنه بلعت 11 مليارا و705.7 مليون دولار من الواردات و22 مليارا و206.6 مليون دولار من الصادرات من اجمالي قيمة العمليات التجارية.

     

    AZERTAG.AZ : حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 34 مليار دولار خلال العام الماضي
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