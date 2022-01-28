معظم عمليات التصدير في أذربيجان يجري في نوفمبر
AzerTAg.az
٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٤٥]
باكو، 28 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
تم تنفيذ معظم عمليات التصدير في أذربيجان خلال العام السابق.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن أعلى معدل لعمليات التصدير في العام الجاري سجل في نوفمبر وأدنى معدل لها في مايو.
وبلغت قيمة عمليات التصدير في نوفمبر مليارين و951.6 مليون دولار أمريكي وفي مايو مليار و62.9 مليون دولار.
يذكر ان قيمة الصادرات بالبلاد خلال العام السابق بلغت 22 مليارا و206.6 مليون دولار.
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