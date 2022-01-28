استيراد 7440 منتجات متنوعة إلى البلد خلال العام الماضي
AzerTAg.az
٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٠٢]
باكو، 28 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
تم استيراد 7440 منتجات متنوعة إلى أذربيجان خلال العام الماضي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات الاستيراد في أذربيجان بلغت 11 مليارا و705.7 مليون دولار أمريكي خلال عام 2021.
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