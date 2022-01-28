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    سياسة


    عقد اجتماع الجنة الحكومية الأذربيجانية الإيرانية في باكو

    ٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٨:١٠]

    باكو، 28 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    من المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة الحكومية للتعاون الاقتصادي والتجاري والإنساني بين جمهورية أذربيجان وجمهورية إيران الإسلامية في شهر مارس في باكو.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجاني ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف خلال محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

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