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    أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة

    ٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٨:١٤]

    باكو، 28 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة خلال العام الماضي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن أوكرانيا وروسيا وبيلاروس في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها من أذربيجان خلال 3 أشهر من العام الماضي.

    بلغت حجم الصادرات إلى روسيا 920.8 مليون دولار والى أوكرانيا 452.4 مليون دولار والى بيلاروس 295.5 مليون دولار.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة
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