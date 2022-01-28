رئيس الوزراء يلتقي الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية
AzerTAg.az
٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٣٤]
باكو، 28 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
التقى رئيس وزراء جمهورية أذربيجان علي أسدوف اليوم في 28 يناير مع الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية كونيو ميكوريا.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء ان الطرفين تحدثا عن الإصلاحات واسعة النطاق في أذربيجان في جميع المجالات وبما في ذلك الجمارك.
وأشادا خلال اللقاء بالتعاون الناجح بين اذربيجان ومنظمة الجمارك العالمية وناقشا آفاق تطوير العلاقات.
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