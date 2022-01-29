البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 29 يناير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 29 يناير كانون الثاني اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0165
أورو EUR 1 1.9268
دولار أسترالي AUD 1 1.2227
روبل بيلاروس BYN 1 0.6567
ريال برازيلي BRL 1 0.3017
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1091
كرون دنماركي DKK 1 0.259
لاري جورجي GEL 1 0.5503
روبي هندي INR 1 0.0229
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.218
دولار كندا CAD 1 1.3446
دينار الكويت KWD 1 5.6172
رينجيت ماليزي MYR 1 0.4046
بيسو المكسيك MXN 1 0.0834
جنيه مصري EGP 1 0.1082
لاي مولدوفا MDL 1 0.0948
كرون النرويج NOK 1 0.1922
زلوتي بولندا PLN 1 0.4238
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0225
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3769
دولار سنغافورة SGD 1 1.2542
ريال السعودية SAR 1 0.4529
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1507
دولار تايوان TWD 1 0.0614
ليرة تركيا TRY 1 0.123
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0618
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.151
كرون التشيك CZK 1 0.0789
يوان الصين CNY 1 0.2667
جنيه إنكلترا GBP 1 2.3092
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.548
كرون السويد SEK 1 0.1874
فرنك سويسرا CHF 1 1.8473
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1416
ليرة لبنان LBP 100 0.1124
ين اليابان JPY 100 1.468
بيسو تشيلي CLP 100 0.2051
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119
ريال إيران IRR 100 0.004
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