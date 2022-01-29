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    أذربيجان: 3564 إصابة و19 وفاة من كورونا في 28 يناير

    ٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١١:٠٩]

    باكو، 29 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

    سجلت إصابة 3564 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 1004 مصاب هذا المرض وتوفي 19 مصابا بالفيروس خلال 28 يناير.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 647 ألف و73 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 621 ألف و186 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 8 آلاف و683 مريض منهم ويستمر علاج 17 ألفا و204 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 12 ألفا و445 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و119 ألف و861 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: 3564 إصابة و19 وفاة من كورونا في 28 يناير
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