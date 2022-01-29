أذربيجان: تطعيم نحو 31 ألف جرعة من لقاح كورونا في 28 يناير

باكو، 29 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 30 ألفا و887 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 28 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 2503 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و2065 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 26 ألفا و319 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 11 مليونا و936 ألف و475 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و225 ألف و69 شخصا تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و738 ألف و970 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليون و972 ألف و436 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.