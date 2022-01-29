انخفاض الصادرات من الشاي
AzerTAg.az
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٠٧]
باكو، 28 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
صدرت 1115 طن من الشاي من البلد خلال العام الماضي.
قال جهاز الجمارك إن قيمة الشاي المصدر من البلد بلغت 8.5 مايون دولار.
يذكر أن أذربيجان صدرت 1357 طن من الشاي بقيمة 9.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2020.
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