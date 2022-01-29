بعد الانضمام الى نظام الترانزيت المحوسب الجديد، ستزيد الإمكانيات التصديرية لأذربيجان

باكو، 29 يناير (أذرتاج)

أقيمت ندوة في موضوع "نظام الضمان الجمركي لإجراءات الترانزيت العام" لممثلي البنوك وشركات التأمين في أذربيجان.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الدولة للجمارك ان الندوة نظمت في إطار مشروع التوأمة "دعم لجنة الدولة الأذربيجانية للجمارك في عملية الانضمام الى اتفاقية إجراءات عبور الترانزيت العام واتفاقية تبسيط التوثيق في التجارة بالبضائع ونظام الترانزيت المحوسب الجديد" المنفذ بدعم من الاتحاد الأوروبي. والهدف من الندوة هو اطلاع البنوك وشركات التأمين بالتشريع الأوروبي حول الضمان الجمركي في عملية عبور الترانزيت.

شارك في الندوة رئيس المديرية العامة لادارة المخاطر الجمركية ومراجعة الحسابات لدى لجنة الجمارك فريد علييف ومنسوبو هيئات اللجنة ووزارة الاقتصاد وخبراء الوكالة الإيطالية للجمارك والاحتكار وحوالي 30 ممثلا من البنوك وشركات التأمين.

قيل في الندوة ان مشاريع النقل العملاقة المحققة في أذربيجان تعطي دفعة جادة لزيادة إمكانيات الترانزيت للبلد. يجري العمل حاليا على تحسين التشريعات المتعلقة بالترانزيت ومواكبتها مع المعايير الدولية. بعد الانضمام الى نظام الترانزيت المحوسب الجديد ستزيد الإمكانيات التصديرية لاذربيجان فضلا عن امكانياتها في الترانزيت. كما ان إنجاح تنفيذ المشروع سيخلق فرصا جديدة للقطاع المصرفي المالي في البلد.