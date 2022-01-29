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    "أذري غاز" تعلن إطلاق اعمال تصميم تغويز أغدام وشوشا

    ٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٥‎]

    باكو، 29 يناير، أذرتاج

    قال رئيس قسم التغويز الجديد والتنمية لدى الاتحاد الإنتاجي "اذري غاز" تيمور جعفروف إن الشركة أطلقت اعمال تصميم تغويز أراضي البلد المحررة من الاحتلال الأرميني موضحا أن الحديث يدور حاليا حول تغويز أراضي أغدام وشوشا في المرحلة الأولى.

    وقالت رئيسة قسم الخط الساخن "104" خالدة شيمشك إن القسم سيعين مشغلين للرد على الاستفسارات عبر الخط الساخن من الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني.

     

     

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