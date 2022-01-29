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    زيادة الصادرات الأذربيجانية إلى دول الاتحاد الأوروبي

    ٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٢٨]

    باكو، 29 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    صدرت من أذربيجان خلال العام الماضي إلى البلاد الأعضاء لدى الاتحاد الأوروبي منتجات بلغت قيمتها 13 مليارا و64.4 مليون دولار.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن هذا المؤشر أكثر قدر 6 مليارات و263.5 مليون دولار مما كان في الشهر ذاته لعام 2020.

    وبلغت قيمة المنتجات المصدرة من البلدان الأعضاء للاتحاد الأوروبي إلى أذربيجان خلال عام 2021 مليارين و136.6 مليون دولار.

     

    AZERTAG.AZ :زيادة الصادرات الأذربيجانية إلى دول الاتحاد الأوروبي
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