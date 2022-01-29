منتخبا روسيا للتجديف والكانوي المتعرج ينظمان معسكرين في أذربيجان
AzerTAg.az
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٣٨]
باكو، 29 يناير، أذرتاج
قال فرهاد علييف الأمين العام للاتحاد الاذربيجاني للتجديف لصحفيين 29 يناير اليوم إن مركز "كور" الأولمبي التعليمي في منكجويير كان يستضيف معسكرات تدريبية لمنتخبات مختلف البلدان للتجديف والكانوي المتعرج قبل الجائحة وسيستأنف فعالياته المثيلة بدء من العام الحالي.
وأوضح الأمين العام أن منتخبا روسيا للتجديف والكانوي المتعرج ينظمان معسكرين في مركز "كور" في منكجوير شهر فبراير شباط المستهل.
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