انخفاض الصادرات من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية
AzerTAg.az
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٣٧]
باكو، 29 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
تم تصدير 22.2 الف طن من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية خلال العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية ان قيمة الدهون والزيوت المصدرة بلغت 32.2 مليون دولار خلال الفترة المذكورة.
يذكر أنه تم تصدير 24.8 ألف طن من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية بقيمة 24.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2020.
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