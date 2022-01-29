ارتفاع حجم المنتجات المصدرة من اللدائن ومصنوعاتها

باكو، 29 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

كشف جهاز الجمارك عن حجم وقيمة المنتجات المصدرة من اللدائن ومصنوعاتها من البلد خلال العام الماضي.

أفادت أذرتاج عن جهاز الجمارك أن حجم الصادرات من اللدائن ومنتجاتها خلال الفترة الذكورة بلغ 430 ألف طن.

وأشار الجمارك في البيان إلى أن قيمة اللدائن ومنتجاتها المصدرة خلال الفترة المشار إليها بلغت 442.2 مليون دولار.

يذكر أن البلد صدر منه 221.8 ألف طن من اللدائن ومنتجاتها بقيمة 164.6 مليون دولار خلال عام 2020.