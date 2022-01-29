ارتفاع حجم الواردات من منتجات المعادن الحديدية

باكو، 29 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

كشف جهاز الجمارك عن حجم وقيمة المنتجات المستوردة من المعادن الحديدية ومصنوعاتها إلى البلد خلال العام الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن حجم الواردات من المعادن الحديدية ومصنوعاتها خلال الفترة الذكورة بلغ 147.7 ألف طن.

وأشار الجمارك في البيان إلى أن قيمة المعادن الحديدية ومصنوعاتها المستوردة خلال الفترة المشار إليها زادت عن 116.2 مليون دولار.

يذكر أن البلد استورد خلال عام 2020 نحو 81.9 ألف طن من المعادن الحديدية ومصنوعاتها بقيمة 52.3 مليون دولار.