أذربيجان: بدء تطبيق الدرونات في الكشف عن الألغام المزروعة
AzerTAg.az
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٥٢]
باكو، 29 يناير (أذرتاج)
قال رفعت محمدوف رئيس ديوان مجلس الوزراء في حفل افتتاح معسكر ميداني لوكالة إزالة الألغام (أناما) انه "بدأنا تطبيق الدرونات للكشف عن الألغام المزروعة منذ العام الماضي. أذربيجان من أوائل الدول في العالم، التي طبقت هذا النظام. نستطيع تحديد مكان دقيق للألغام المزروعة."
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٠٠]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٤٣]
٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٣:١٨]
٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٥٩]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٠٦]
٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٣٤]
٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٨:١٠]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٥٤]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٢٤]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٠٤]
٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٠٨]
٢٥.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٠٥]
٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٥٥]
٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٧:١٨]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٢٨]
٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٠٦]
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٢٤]
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٤]
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٥]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٧:٠١]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٥:٣٨]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١١:٢٦]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١١:٠٩]
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٣٤]
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٧:١٢]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٠٧]
٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٤٠]
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٥٣]
٢٥.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٣٥]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٧:١٨]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٥١]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٥٠]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك