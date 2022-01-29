أذربيجان: بدء تطبيق الدرونات في الكشف عن الألغام المزروعة

باكو، 29 يناير (أذرتاج)

قال رفعت محمدوف رئيس ديوان مجلس الوزراء في حفل افتتاح معسكر ميداني لوكالة إزالة الألغام (أناما) انه "بدأنا تطبيق الدرونات للكشف عن الألغام المزروعة منذ العام الماضي. أذربيجان من أوائل الدول في العالم، التي طبقت هذا النظام. نستطيع تحديد مكان دقيق للألغام المزروعة."