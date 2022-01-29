تصدير الفواكه والخضروات في أذربيجان
AzerTAg.az
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٠٤]
باكو، 29 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)
قالت هيئة الجمارك إن حجم صادرات البلد من الفواكه والخضروات خلال العام الماضي بلغ 641.6 ألف طن.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن قيمة الفواكه والخضروات المصدرة خلال الفترة المذكورة وصلت إلى 630.3 مليون دولار.
يذكر أن حجم الفواكه والخضروات المصدرة من البلد 606.5 ألف طن بكلفة 607.5 مليون دولار في الفترة ذاتها من عام 2020.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٥٤]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٢٤]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٠٥]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٥٢]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٠٦]
٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٣٤]
٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٨:١٠]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٥٤]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٢٤]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٠٤]
٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٠٨]
٢٥.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٠٥]
٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٥٥]
٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٧:١٨]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٢٨]
٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٠٦]
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٢٤]
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٤]
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٥]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٧:٠١]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٥:٣٨]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١١:٢٦]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١١:٠٩]
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٣٤]
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٧:١٢]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٠٧]
٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٤٠]
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٥٣]
٢٥.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٣٥]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٧:١٨]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٥١]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٥٠]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك