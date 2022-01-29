تصدير الفواكه والخضروات في أذربيجان

باكو، 29 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

قالت هيئة الجمارك إن حجم صادرات البلد من الفواكه والخضروات خلال العام الماضي بلغ 641.6 ألف طن.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن قيمة الفواكه والخضروات المصدرة خلال الفترة المذكورة وصلت إلى 630.3 مليون دولار.

يذكر أن حجم الفواكه والخضروات المصدرة من البلد 606.5 ألف طن بكلفة 607.5 مليون دولار في الفترة ذاتها من عام 2020.