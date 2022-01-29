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    سياسة


    منظمة الأمم المتحدة تشكر أذربيجان

    ٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٦]

    باكو، 29 يناير (أذرتاج)

    قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة فرحان حاق خلال مؤتمر صحفي في 28 يناير ان المنظمة تشكر الجزائر وأذربيجان وبروناي دار السلام وجمهورية كوريا ودولة الامارات العربية المتحدة وفيتنام على سداد اشتراكاتها الكامل للمنظمة. بلغ عدد الدول التي سددت اشتراكاتها بالكامل 37 دولة.

     

    AZERTAG.AZ :منظمة الأمم المتحدة تشكر أذربيجان
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