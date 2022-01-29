منكجوير، 29 يناير، أذرتاج نظم 29 يناير اليوم لدى مركز "كور" الأولمبي التعليمي في منكجوير حفل تدشين مسابقة "كأس الشباب" للتجديف والكانوي المتعرج بتنظيم الاتحاد الاذربيجاني للتجديف تحت شعار "نحيي تأريخنا معا" بحضور وزير الشباب والرياضة فريد غائبوف ونائب الوزير ماريانا واسيليفا ورئيس الاتحاد وقار أحمدوف وممثلون عن المجتمع الرياضي. وبعد عزف النشيد الوطني جرى القسم الرسمي المتعاقب بفقرات فنية قبل انطلاق المسابقة.

AZERTAG.AZ : حفل تدشين مسابقة "كأس الشباب" في التجديف والكانوي المتعرج في منكجوير – صور

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