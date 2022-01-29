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    افتتاح معرض الاعمال اليدوية لهواة الفنون الجميلة في أغداش – صور

    ٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٣]

    أغداش، 29 يناير، أذرتاج

    افتتح قبالة مركز الثقافة معرض الأعمال اليدوية لهواة الفنون الجميلة من بين الشباب المبدعين والموهوبين في موضوع "يوم الشباب – 25" ضمن أسبوع الشباب المعلن عنه من جانب وزارة الشباب والرياضة تكريسا للذكرى السنوية الـ 25 لتأسيس يوم شباب أذربيجان 2 فبراير وذلك بتنظيم مشترك عن جانب إدارات أغداش لشؤون الشباب والرياضة والثقافة الإقليمية ومعرض اللوحات الفنية المركزي بالمحافظة.

    وافتتح المعرض بالوقوف لدقيقة حداد احياء لذكرى شهداء الوطن الغالي.

    وتعرض نحو 40 عملا يدويا رسمها 28 فنانا شابا.

    وكرم الشباب المشاركون في المعرض بشهادات وهدايا قيمة.

     

     

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