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    حافلة ركاب تالية تصل الى شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني – صور

    ٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٠٠]

    شوشا المحررة، 29 يناير، أذرتاج

    وصلت حافلة ركاب تالية على خط باكو – شوشا الى مدينة شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني.

    وسيتعرف الركاب بعد استقبال على قلعة شوشا ومتحف بلبل المنزلي ومضمار شوشا وسائر معالم عاصمة ثقافة أذربيجان التي تعرضت للتخريب والوحشية الارمينية.

    AZERTAG.AZ :حافلة ركاب تالية تصل الى شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني – صور
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    حافلة ركاب تالية تصل الى شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني – صور حافلة ركاب تالية تصل الى شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني – صور حافلة ركاب تالية تصل الى شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني – صور