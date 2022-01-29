حافلة ركاب تالية تصل الى شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني – صور
AzerTAg.az
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٠٠]
شوشا المحررة، 29 يناير، أذرتاج
وصلت حافلة ركاب تالية على خط باكو – شوشا الى مدينة شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني.
وسيتعرف الركاب بعد استقبال على قلعة شوشا ومتحف بلبل المنزلي ومضمار شوشا وسائر معالم عاصمة ثقافة أذربيجان التي تعرضت للتخريب والوحشية الارمينية.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٤٣]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٥٢]
٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٣:١٨]
٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٥٩]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٠٦]
٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٣٤]
٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٨:١٠]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٥٤]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٢٤]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٠٤]
٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٠٨]
٢٥.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٠٥]
٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٥٥]
٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٧:١٨]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٢٨]
٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٠٦]
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٢٤]
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٤]
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٥]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٧:٠١]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٥:٣٨]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١١:٢٦]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١١:٠٩]
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٣٤]
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٧:١٢]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٠٧]
٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٤٠]
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٥٣]
٢٥.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٣٥]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٧:١٨]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٥١]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٥٠]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك