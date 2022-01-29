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    انطلاق مسابقة "كأس الشباب" في التجديف والكانوي المتعرج في منكجوير – صور

    ٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٦:١٢]

    منكجوير، 29 يناير، أذرتاج

    انطلقت مسابقة "كأس الشباب" في التجديف والكانوي المتعرج في منكجوير بتنظيم الاتحاد الاذربيجاني للتجديف تحت شعار "لنخلد تأريخنا معا".

    ويشارك في المسابقة المنظمة لدى مركز "كور" الأولمبي التعليمي نحو 70 رياضيا من مختلف الفئات العمرية يتنافسون في سباقات لمسافتي 200 م و500 م.

    AZERTAG.AZ :انطلاق مسابقة "كأس الشباب" في التجديف والكانوي المتعرج في منكجوير – صور
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