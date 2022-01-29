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    اقتصاد


    زيادة تصدير الخرمال

    ٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٢٤]

    باكو، 29 يناير (أذرتاج)

    تم تصدير 174.1 ألف طن من فاكهة الخرمال في العام الماضي.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك ان قيمة الخرمال المصدرة تبلغ 125.9 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ : زيادة تصدير الخرمال
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